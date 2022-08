Bariri: Transporte de pacientes precisa ser agendado com antecedência

A Diretoria Municipal de Saúde informa que o agendamento de transporte de pacientes para consultas e exames em unidades vinculadas ao SUS deverá ser feito com 48 horas de antecedência e presencialmente no Soma 1, situado na Rua José Bonifácio, 189.

O agendamento fora desse prazo poderá ser feito em casos urgentes, imprevistos e excepcionais, como quando o paciente for comunicado sobre consulta ou exame em cima da hora.

“Ninguém deixará de ser atendido, só estabelecemos o agendamento prévio para otimizar o trabalho, diminuir as possibilidades de erros e falhas e melhor atender a população. Mas, em casos excepcionais o agendamento poderá ser efeito fora desse prazo também, presencialmente no Soma 1”, explica a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo.

Kit lanche

A partir de 1º de setembro a prefeitura iniciará a distribuição do kit lanche aos pacientes residentes e domiciliados em Bariri que utilizam o transporte para tratamento de saúde em cidades da região.

“O kit, composto por quatro itens, visa auxiliar os pacientes que se deslocam diariamente para exames especializados, tratamentos oncológicos ou hemodiálise, pois eles saem muito cedo de suas casas e ficam muito tempo sem se alimentar”, informa Marina.

Para que cada paciente transportado receba o kit lanche é necessário que faça o agendamento prévio, para que a distribuição seja organizada pela Diretoria de Saúde.

O vale-transporte do paciente que ele receberá no dia do agendamento dará direito ao kit lanche. Ele receberá um ticket no dia em que fizer o cadastramento e entregará ao motorista no dia da viagem para, assim, receber o kit lanche.

Para o agendamento presencial e com antecedência, é necessário que o paciente apresente a guia da consulta médica ou do exame. Outra orientação é que, para qualquer alteração no agendamento, seja mudança de data ou de horário, seja comunicada presencialmente no Soma 1.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri