BARIRI: Servidores e funcionários da limpeza testam negativo para coronavírus

Divulgação

A prefeitura de Bariri realizou 81 testes rápidos em servidores do almoxarifado municipal (Barracão) e funcionários da empresa Souza Nossa, que realiza limpeza pública no município, nesta segunda-feira, 29.

Segundo Irene Chagas, diretora de Saúde, todos os testes deram negativo para Covid-19 (coronavírus).

