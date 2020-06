BARIRI: Saúde confirma mais um caso positivo de coronavírus no teste rápido; cidade soma 47

Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 17, o comitê de combate ao coronavírus de Bariri confirmou mais um caso positivo para a doença no município.

Trata-se de um homem, entre 50 e 60 anos, descoberto no teste rápido, que está em

Isolamento domiciliar.

Agora a cidade soma 47 confirmados. Destes, 26 estão recuperados. Dos ativos, dois estão internados em enfermaria e o restante em casa.

