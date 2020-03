BARIRI: Santa Casa tem suspeita de coronavírus em paciente idoso

Hospital solicitou exame do coronavírus e H1N1 para idoso

A Santa Casa de Bariri solicitou exame do coronavírus e também da gripe H1N1 para um homem de 77 anos. A informação é do interventor do hospital, Marco Antonio Gallo.

Segundo ele, o homem estava internado em outro hospital. Teve alta e evoluiu com uma insuficiência respiratória grave. O paciente tem doença de base grave.

“Se fosse em outra época, trataríamos com normalidade”, diz Gallo. “Como existe a pandemia de coronavírus, resolvemos seguir o protocolo recomendado, isolamos o paciente e solicitamos os exames de H1N1 e COV-19 (coronavírus).”

O interventor da Santa Casa de Bariri informa que a partir de agora todos os casos graves de insuficiência respiratória por pneumonia intersindical vão ser tratados pelo protocolo.