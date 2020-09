Bariri registra 13 óbitos por coronavírus

Além disso, há um caso suspeito ainda em investigação – Divulgação

A Diretoria Municipal de Saúde contabilizou 13 óbitos relacionados ao novo coronavírus até esta quinta-feira (10).

Foram registradas duas novas mortes pela doença, ambas do sexo masculino. Um homem tinha 73 anos e residia no Jardim Romero. Ele morreu no início do mês, no entanto, o resultado do exame chegou nesta quinta-feira.

Outra morte diz respeito a morador da Vila São José, o qual tinha 90 anos de idade.

O óbito da jovem Natália Cristina Ticianelli, 31 anos, continua sendo investigado como relacionado ou não à Covid-19. O motivo é que o setor de Saúde aguarda o atestado de óbito.