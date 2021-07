BARIRI: Postos não receberam doses para ampliar vacinação contra gripe

Na semana passada, o Ministério da Saúde orientou que os municípios passem a vacinar contra a gripe Influenza toda a população a partir dos seis meses de idade. Ficou a cargo de cada secretaria e/ou diretoria de saúde decidir a melhor maneira de ampliar a imunização.

No entanto, de acordo com a Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS), não houve envio de novos lotes da vacina para abastecer os municípios. Não há previsão para chegada dos imunizantes.

A enfermeira Angélica Fanti Moço confirma a informação. Segundo ela, hoje as unidades de saúde responsáveis pela vacinação em Bariri não dispõem de doses para aplicar nas pessoas que procuram a imunização. Os servidores aguardam a chegada de novos lotes que, segundo a DRS, não há previsão de data.

A imunização contra a Influenza previne o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.