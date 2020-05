Bariri: Mulher testa positivo para Covid-19 e é o 3º caso no muncípio

Paciente foi internada quarta-feira, dia 6, na Santa Casa – Divulgação

Uma mulher de 49 anos que foi internada na quarta-feira, dia 6, na Santa Casa de Bariri testou positivo para Covid-19.

De acordo com o interventor do hospital, Marco Antonio Gallo, no teste rápido IgG deu positivo. Isso significa que ela tem imunidade para o novo coronavírus.

Já o teste IgM deu negativo. Esse exame aponta se a doença está ou não em curso.

“Mas vamos tratar como se fosse doença em atividade e aguardar o PCR RT (faz a detecção direta do vírus em secreção respiratória) que já foi colhido”, explica Gallo. De acordo com ela, houve contato com a Diretoria Municipal de Saúde para que seja feito trabalho com as pessoas que tiveram contato com a paciente.

Dessa forma, até o momento Bariri registrou três casos positivos para a Covid-19.