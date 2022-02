Bariri: Fim de semana tem vacinação contra Covid-19

Neste fim de semana, 5 e 6 de fevereiro, a Direotria da Saúde da Prefeitura de Bariri realiza vacinação contra Covid-19, das 7 às 12h, no Clube da Melhor Idade.

O público-alvo são as crianças de 5 a 11 anos, mas qualquer pessoa com dose em atraso pode procurar o local. É necessário levar CPF, RG e Cartão SUS, além do comprovante caso já tenha tomado alguma dose.

As crianças devem estar acompanhadas de um responsável e estar também com a caderneta de vacinação em mãos.

Fonte: Assessoria de Imprensa