Bariri fecha novembro com 11 casos de Covid e uma morte

Vacinação contra a Covid em Bariri: até o fim de novembro 24.229 estavam imunizadas no município – Arquivo/Candeia

O município de Bariri fechou o mês de novembro com uma morte e 11 casos positivos de Covid-19 (veja quadro).

O óbito contabilizado em novembro ocorreu no dia 24 de outubro. Trata-se de homem de 28 anos que residia no Jardim Santa Lúcia. O Candeia segue o informe do boletim epidemiológico para contabilizar os números.

Em relação a mortes, setembro e outubro foram meses em que não houve registros na cidade.

Durante todo o ano de 2021 a Diretoria Municipal de Saúde contabilizou 95 mortes relacionadas ao novo coronavírus.

Quanto ao número de casos, novembro foi o mês mais tranquilo de 2021, com 11 exames positivos.

Por causa da vacinação, a pandemia está acometendo menos pessoas, que não desenvolvem formas mais graves ou chegam a óbito.

Em Bariri, até o fim de novembro foram 26.633 pessoas (74,9%) vacinadas com pelo menos uma dose.

Já a população imunizada é de 24.229 pessoas (68,1%), considerando duas doses ou dose única da Janssen. A dose de reforço foi aplicada em 3.799 pessoas (10,7% da população).

Casos e mortes por Covid em Bariri em 2021

Período Casos positivos Óbitos

Janeiro 289 7

Fevereiro 246 9

Março 640 30

Abril 166 11

Maio 257 9

Junho 504 17

Julho 271 9

Agosto 74 2

Setembro 33 0

Outubro 29 0

Novembro 11 1

Fonte: Diretoria Municipal de Saúde