Bariri: Deputado Marco Bertaiolli destina verba para Santa Casa

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD), está destinando R$ 150 mil para o município de Bariri. A verba deverá ser liberada ainda este ano, com transferência do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

O objetivo é que o recurso seja utilizado para custeio da Santa Casa de Bariri. Esse foi o pedido feito ao parlamentar pelo Grupo ELO, composto por voluntários que auxiliam a Santa Casa.

Na noite de terça-feira (9) houve reunião no hospital. Na ocasião, o assessor do deputado, Francisco Leoni Neto (PSDB), entregou ofício com a liberação da verba.

Participaram do encontro gestores da Santa Casa e representantes do Grupo ELO.