Bariri começa a vacinar pessoas a partir de 64 anos

O município de Bariri começou a vacinar pessoas com 64 anos de idade ontem (23) – Divulgação

A imunização ocorre no Clube da Melhor Idade, das 7h às 17h. Na segunda-feira (19) passaram a ser imunizadas pessoas a partir dos 65 anos.

A Diretoria Municipal de Saúde informa que é mantida a vacinação para outras faixas etárias e profissionais da Educação a partir dos 47 anos.

É importante levar CPF, RG e cartão do SUS. Também é preciso que o cartão do SUS esteja atualizado. Isso pode ser feito nas unidades das Estratégias Saúde da Família (ESFs), Soma 2 e Centro de Diagnose.

A equipe permanece normalmente vacinando segunda dose, de acordo com a data da carteira de vacinação.

A Diretoria Municipal de Saúde pede a colaboração de quem for ser imunizado para que leve um quilo de alimento não perecível. O objetivo é ajudar a combater a fome em Bariri.

Estado

O governo de São Paulo anunciou na terça-feira (20) a antecipação da vacinação contra Covid-19 para idosos, além da inclusão de novos públicos na campanha a partir de maio.

Para quem tem 63 anos, fica mantida a data de 29 de abril, já na próxima semana. A partir de 6 de maio, será a vez dos idosos de 60, 61 e 62 anos.

Ainda em maio, novos públicos passam a integrar a campanha. A partir do dia 10, a vacinação começa para 50 mil pessoas com Síndrome de Down, 40 mil pacientes renais em tratamento de diálise (Terapia Renal Substitutiva) e 30 mil transplantados em uso de imunossupressores.

Nesses três grupos, serão aplicadas doses em pessoas adultas, na faixa de 18 a 59 anos, pois idosos pertencentes a esses públicos já estão contemplados nas etapas previamente anunciadas.

No dia 11, será iniciada a imunização dos trabalhadores de Metrô e CPTM, da área de segurança, manutenção, limpeza e agentes de estação na linha de frente com 47 anos ou mais, além de operadores de trem de todas as idades.

Já no dia 18, os motoristas e cobradores de ônibus do transporte coletivo municipal e intermunicipal poderão começar a receber a primeira dose.