BARIRI: Cidade tem três novos casos confirmados de coronavírus; total chega a seis

Segundo médico Marco Antônio Gallo, responsável pelo comitê de combate ao Coronavírus, três novos casos foram confirmados nesta quarta-feira, 13, em Bariri.

Dois deles já estavam internados como suspeitos, sendo eles uma gestante de 23 anos e um homem de 85, que haviam sido transferidos para Jaú.

Outro homem na faixa dos 60 anos que realizou exame particular também testou positivo para o Covid-19. Ele está em quarentena domiciliar.

Agora, ao todo, Bariri tem seis casos confirmados da doença no município, sendo que três já receberam alta.

