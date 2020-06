BARIRI: Cidade confirma mais três casos positivos de coronavírus em profissionais da Saúde

O Comitê de Combate ao Coronavírus informou nesta segunda-feira, 1º, mais três casos positivos de Covid-19 no município.

Segundo informado, as três são mulheres, profissionais de saúde, que estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas.

Uma tem a faixa etária de 20 a 30 anos, uma de 40 a 50 anos e a terceira está na faixa dos 50 a 60 anos.

Agora Bariri soma 16 casos positivos, sendo dez já curados. Dos casos ativos, cinco estão em isolamento domiciliar, sendo todos profissionais da saúde. A cidade registrou ainda um óbito pela doença.

