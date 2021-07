Bariri chega a 115 mortes por Covid-19

Dois óbitos foram confirmados nesta terça-feira, dia 13 – Divulgação

A Diretoria Municipal de Saúde confirmou mais duas mortes por Covid-19 nesta terça-feira (13), chegando a 115 óbitos em Bariri desde o início da pandemia.

Entre os positivos estão homem de 38 anos, residente na Vila São José, que veio a óbito no dia 10 de junho, e mulher de 52 anos, que morava na Chácara Nossa Senhora Aparecida e que morreu no dia 5 de julho.

O boletim epidemiológico desta terça-feira (13) menciona óbito suspeito por Covid-19, de homem de 61 anos, morador do Núcleo Habitacional 4.

Também descarta óbito relacionado ao novo coronavírus de homem de 90 anos que residia na Vila São José.

Desde o início da pandemia 3.741 pessoas tiveram resultado positivo em Bariri. Há 53 aguardando o resultado.

Os negativos somam 8.197 exames. Já os curados são 3.565 pessoas.