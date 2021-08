Bariri, Boraceia e Itaju estão sem óbitos por Covid-19 na última semana

Levantamento do governo estadual aponta para 346 municípios sem mortes pela doença.

O governo estadual anunciou que o Estado de São Paulo identificou 346 municípios sem registros de mortes por Covid-19 na última semana, indicando que mais de 53% das cidades paulistas não tiveram vítimas da doença desde 28 de julho. Bariri, Boraceia e Itaju estão entre elas.

O balanço reflete o impacto positivo da campanha de vacinação para redução dos casos graves e mortes pela doença.

“É uma informação alentadora. Este último balanço é superior ao registrado entre 14 a 21 de julho, quando 288 municípios não tiveram registros de óbitos por Covid-19”, diz o governador João Doria (PSDB). Também na última semana, 31 municípios não tiveram novos casos confirmados.

A constatação foi feita a partir de análise dos dados dos dias 28 de julho a 4 de agosto, que estão disponíveis para consulta pública no boletim oficial do Governo do Estado e foram registrados pelas 645 cidades paulistas no Sivep, sistema oficial do Ministério da Saúde.

Os balanços são superiores aos identificados em comparação similar realizada no intervalo de 14 a 21 de julho, que apontava 288 municípios sem novos óbitos naquela semana, e 18 cidades sem casos.

São Paulo já vacinou mais de 80,6% de sua população adulta com pelo menos uma dose de vacina contra Covid-19.

O Vacinômetro já superou um total de 38,1 milhões de doses aplicadas desde o início da campanha, somando 27,3 milhões de primeira dose, 9,7 milhões de segunda e 1 milhão de dose única.

Mais de 23,3% da população geral de São Paulo já completou seu esquema vacinal, garantindo proteção completa contra a doença.