Bariri: Após mais de 70 dias, Bariri volta a registrar óbito por Covid-19

O setor de sáude de Bariri divulgou nesta terça-feira, 24, a 132ª morte por Covid-19 ocorrida no município. Trata-se de uma mulher de 97 anos que faleceu no útlimo dia 21. Ela era moradora do Centro da cidade. A última morte ocorrida pela doença no município havia sido registrada no dia 10 de março. Bariri registra até o momento 7508 casos confirmados de Covid-19. A cobertura completa na edição deste sábado, 28, do Jornal Candeia.