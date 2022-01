Bariri adquire três veículos para a Saúde

A Prefeitura de Bariri informa que recebeu três veículos adquiridos com recursos de emendas parlamentares. Eles serão usados pela Diretoria de Saúde.

São dois automóveis Onix, num total de R$ 100.000,00, em emendas do governo federal, sendo R$ 50.000,00 concedidas pelos deputados federais Ricardo Izar (PP) e Renata de Abreu (Podemos). Houve contrapartida de R$ 47.160,00 do próprio município.

Outro veículo é uma van com capacidade para 15 passageiros, modelo Renault Master Minibus Executive L3H2, no valor de R$ 187.000,00, emenda do deputado Eugênio José Zuliani (DEM).

A prefeitura agradece a todos os envolvidos nessa conquista.