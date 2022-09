Ambulatório de Covid-19 é desativado em Bariri

Atendimentos de gripe e testes rápido de Covid-19 serão feitos nas unidades de saúde do município

A Diretoria Municipal de Saúde informa que o Ambulatório de Covid-19 e de Síndrome Gripal, no Centro de Saúde, será desativado a partir desta terça-feira (6).

A partir de quinta-feira (8) os atendimentos para teste de Covid-19 e para síndrome gripal serão feitos em cada unidade de saúde de Bariri, de acordo com a informação da diretora de Saúde, Marina Prearo.

“Cada unidade de saúde passará a atender a sua demanda de gripe e fará o teste rápido de Covid-19. Então, faremos a descentralização dos testes de Covid e os atendimentos para casos de gripe, já a partir do dia 8, depois do feriado”, esclarece Marina.

A mudança será feita porque o prédio do Centro de Saúde, onde está instalado o Ambulatório de Covid-19 e de Síndrome Gripal, passará por reforma nos próximos meses.

Como o Centro de Diagnose irá absorver os serviços do Centro de Saúde, as duas unidades de saúde ficarão fechadas na quinta-feira (8) e na sexta-feira (9).

Outra alteração é que, devido à reforma, os atendimentos odontológicos que são realizados no Diagnose passarão a ser feitos no Soma 1, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).