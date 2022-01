Venda de frango assado encerra festividades de São Sebastião de Itaju

Neste domingo, 23, a programação festiva da Festa de São Sebastião de Itaju será encerrada, na hora do almoço, com a venda do frango assado, acompanhado da tradicional farofa, no salão paroquial. O frango deve ser encomendado com antecedência, através dos telefones (14) 3667-1542 e (14) 99667-1542

Durante a semana, a comunidade de Itaju comemorou os 68 anos de emancipação política do município e a festa de seu padroeiro, com tríduo, missa e atividades no salão paroquial.

Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, as celebrações eucarísticas e as atividades festivas cumpriram protocolos de prevenção sanitária e sistema drive trhu de entrega de produtos. Por isso, não houve a tradicional quermesse na Praça da Matriz.

Dia do Padroeiro

Quinta-feira, 20, Dia de São Sebastião e feriado municipal, Padre Marceluz Fernandes Gutierriz celebrou duas missas – às 7h e às 17h30 – em louvor ao padroeiro, na Igreja Matriz. Após a missa da manhã, houve benção e venda do Bolo do Padroeiro.

Após a missa, no salão paroquial, houve comercialização da tradicional fogazza da quermesse de Itaju.

Antes, de 17 a 19, de segunda à quarta-feira, na Igreja Matriz, o pároco celebrou o tríduo em louvor a São Sebastião, santo protetor contra a fome, as guerras e as epidemias.

Da redação