SP-304: Pai e filho em duas caminhonetes se envolvem em acidente



Duas caminhonetes de Bariri e uma carreta carregada com laranjas envolveram-se em acidente na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), no trecho entre Bariri e Jaú.

Os três veículos seguiam no mesmo sentido.

A carreta estaria em baixa velocidade e, nesse momento, a caminhonete Ford Ranger cinza colidiu contra a traseira do caminhão. A segunda caminhonete, uma VW Amarok preta, que vinha logo atrás, bateu na traseira da primeira caminhonete.

Os veículos ficaram parados no meio da faixa de rolamento por cerca de meia hora até que o socorro foi realizado.

Os ocupantes da caminhonete da frente foram socorridos, um deles estava inconsciente no momento do socorro e recobrou a consciência graças ao trabalho de realizado pelos Bombeiros.

O ocupante da segunda caminhonete, que é filho do condutor da primeira, não se feriu com gravidade.

Atenderam à ocorrência o Corpo de Bombeiros de Bariri e ambulâncias municipais.

Fotos e texto: Diego Santos