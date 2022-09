Região tem risco de tempestade terça e quarta-feira

Com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Defesa Civil de Jaú alerta para o risco de tempestade na região nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28).

A probabilidade de chuvas intensas é de 95%, com riscos potenciais de picos pluviométricos entre 30 mm e 60 mm, ventos intensos entre 60 e 100 km/h com possibilidades granizo e altos riscos de alagamentos urbanos.

As áreas mais afetadas devem ser Jaú, municípios da Serra dos Agudos, Vale do Tietê, Planalto de Araraquara e faixa oeste da Cuesta de Botucatu.

Em caso de ocorrências dessas situações as pessoas não devem transitar a pé pelas ruas e buscar abrigo seguro longe de calçadas, árvores e ruas e não transitar por ruas alagadas.