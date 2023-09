REGIÃO: Jerri e Pegorin participam da semifinal do Masterchef na Apae em Bariri

A manhã desta quinta-feira (21) foi especial para o prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, e para o vice-prefeito Wellington Pegorin.

Eles foram os convidados da vez para participar da mesa de jurados da competição Masterchef da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) com a participação dos atendidos pela instituição com a supervisão da nutricionista que atende na entidade.

Na competição, os atendidos preparam lanches que são servidos para os jurados. Junto com o prefeito Jerri e o vice Pegorin, estava como julgadora a psicóloga da entidade.

Eles provaram os lanches feitos pelos alunos e, na competição entre os atendidos Pâmela e Bruno, Pâmela carimbou sua vaga para a grande final da competição.

“Posso afirmar que foi um momento muito especial, acompanhei a dedicação com que eles preparam o lanche, a seriedade, tudo com muita atenção e carinho, dá vontade de votar nos dois, mas como é uma competição, só um pode vencer, dessa vez foi a Pâmela. O certo é que os dois estão de parabéns, aliás todos os atendidos que participaram da competição, a Apae está de parabéns por promover uma atividade tão inclusiva assim”, afirmou Jerri.