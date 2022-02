Rede municipal de Itaju inicia atividades do ano letivo

Prefeito, vice e diretora de Educação bateram um papo com diretores e professores para agradecer a parceria em 2021 – Divulgação

Esta semana, a rede municipal de ensino de Itaju iniciou as atividades do ano letivo de 2022. O retorno foi marcado por encontro com o prefeito Jerri de Souza Neiva, acompanhado do vice-prefeito Welington Pegorin e da diretora de Educação, Carmen Silvia Antunes Pereira,

Durante o bate papo com diretores e professores, os dirigentes agradeceram a parceria em 2021, além de desejar um bom retorno às aulas que ocorreu no município no dia 02 de fevereiro.

Durante o encontro, foi entregue um “mimo” para todos os educadores.

Jerri Neiva aproveitou para falar da aquisição das novas lousas de vidro que irão modernizar o ensino nas escolas municipais de Itaju.

Todas as salas de aulas das escolas de Educação Infantil (Emei), Creche (Cemei) e Ensino Fundamental (Emef) foram contempladas com novos equipamentos eletrônicos audiovisuais.

Fonte: Assessoria de Imprensa