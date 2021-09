Projeto quer declarar associação em Itaju de utilidade pública

Divulgação

Projeto de lei de iniciativa do deputado estadual Murilo Felix (Podemos) pretende declarar de utilidade pública a Associação Amigos Bicho do Mato (ABM), com sede em Itaju. A proposta tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Conforme a justificativa do autor, ao longo de sua existência, a associação tem atuado com o foco principal na proteção de animais domésticos em situação de abandono.

Seus colaboradores são pessoas que prestam trabalho voluntário em prol dos animais errantes e indefesos.

A entidade oferece abrigo, atendimento médico veterinário e serviços de castração. Além desses serviços, promove campanhas educativas voltadas para a população em geral, com a realização de workshops, palestras e cursos, com foco nos direitos universais dos animais e nas práticas de adoção responsável.