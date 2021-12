Programação de Itaju teve Presépio Vivo e Trenzinho de Natal

O Trenzinho de Natal fez a alegria da garotada das escolas da rede pública de ensino – Divulgação

De 14 a 20 de dezembro, a Prefeitura de Itaju realizou programação especial de Natal que incluiu Presépio Vivo e Trenzinho de Natal.

A primeira atividade ocorreu na noite do dia 14, terça-feira, quando houve a inauguração oficial da iluminação e de motivos natalinos da Praça da Matriz e da Praça Dr. Norberto Oréfice, na área central da cidade.

Dia 18, sábado, o grupo baririense Presépio Vivo se apresentou nas ruas laterais da Praça da Matriz, com encerramento em frente à Igreja Matriz de São Sebastião. Como tem ocorrido em Bariri, os itajuenses também se encantaram com o espetáculo que retrata o nascimento do Menino Jesus.

Encerrando a programação, nos dias 19 e 20, domingo e segunda-feira, um Trenzinho de Natal fez a alegria da garotada das escolas da rede pública de ensino, percorrendo as ruas da cidade.