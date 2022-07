Prefeitura de Jaú abre inscrições para concurso público

A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Governo, informa que está aberto o prazo de inscrições para o Concurso Público 01/22, que visa o provimento de cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser realizadas até 25 de julho no site da organizadora do concurso: https://www.msconcursos.com.br/login-area-do-candidato/758818/prefeitura-municipal-de-jahu-sp . A prova está prevista para ser realizada no dia 14 de agosto. O edital completo está no link: https://www.jau.sp.gov.br/concursos-publicos.

O concurso prevê a disputa de vagas para os seguintes cargos:

– Nível fundamental incompleto e completo (auxiliar de topografia, borracheiro, carpinteiro, eletricista de autos, encanador, mecânico, mecânico de caminhões, mecânico de máquinas pesadas e implementos agrícolas, operador de máquinas e serralheiro);

– Nível médio e médio técnico (agente fiscal de trânsito, desenhista projetista e topógrafo);

– Nível superior (arquiteto e urbanista, engenheiro agrimensor, engenheiro civil, engenheiro de transportes e engenheiro eletricista).