Prefeitura de Itaju adquire nova ambulância

Quinta-feira, 7, o prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, e vice-prefeito, Wellington Pegorin fizeram entrega de uma nova ambulância para o Setor de Saúde, adquirida pela Prefeitura de Itaju, com recursos de transferência do fundo nacional de saúde e cessão onerosa do bônus de pré-sal.

O veículo custou R$ 166.900,00 e sua aquisição recebeu o aval e apoio da Câmara Municipal de Itaju. Segundo Jerri, a compra tem como meta a renovação da frota municipal, focando no melhor atendimento aos pacientes.

Fonte: Assessoria de Imprensa