Prefeito de Itaju é recebido em audiências na Capital

Jerri Neiva, que esteve nas secretarias de Habitação, Agricultura, Educação e Esporte e Lazer, considerou as audiências produtivas – Divulgação

O prefeito de Itaju, Jerri Souza Neiva (PSDB), esteve em São Paulo, nos dias 9 e 10 de fevereiro, e foi recebido em audiência em várias secretarias do Estado. Ele estava acompanhado do prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Mello (PSDB), o Di Picapau.

A programação incluiu a Secretaria da Habitação, onde houve tratativas e estudos, visando rever as altas mensalidades pagas por mutuários no Conjunto Itaju C.

Na Secretaria da Agricultura, Jerri Neiva conheceu a equipe e solicitou projetos que beneficiem agricultores e produtores locais.

A audiência na Secretaria de Educação teve como tema a retomada do processo de construção de unidade escolar da rede estadual em Itaju, com recursos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Ainda integraram o roteiro de audiências do prefeito de Itaju a Secretaria de Esportes e Lazer e o Fundo Social de Solidariedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa