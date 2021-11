Prefeito de Boraceia participa de encontro em Brasília

Prefeito Valdir de Souza Melo e vereadores Valdir Durães e Daniel Cantarella estiveram em Brasília para encontro – Divulgação

Na sua primeira viagem a Brasília, o prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau, participou de um importante encontro entre prefeitos e prefeitas dos municípios paulistas no Palácio do Alvorada.

O objetivo foi discutir o demonstrativo de novas plataformas e importantes ferramentas da Secretaria de Assuntos Federativos (Seaf) com a presença do secretário especial Flávio Giussani.

O prefeito Di Picapau conversou com o secretário especial Flávio Giussani e pôde falar das demandas de Boraceia e município da região. O secretário anunciou a criação de um caderno elencando as prioridades e estabelecendo atividades com prazos metas e ações apresentadas e defendidas pelos municípios.

“Participar desse encontro foi importante, pois tivemos a oportunidade mostrar a situação enfrentada pelos municípios, apresentar demandas em comum, em especial pude falar de Boraceia”, afirmou Di Picapau.

Além do prefeito, participaram também do encontro os vereadores Valdir Durães e Daniel Cantarella.