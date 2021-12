Policial Militar morre em acidente próximo à Queixada

Um policial militar morreu depois de se envolver em acidente na vicinal “Ângelo Poli”, que liga Bariri a Itapuí.

Segundo apurado, um caminhão passava pelo local na manhã desta quarta-feira (22) quando teria avistado um motociclista caído na beira da estrada. Ele então acionou por socorro.

Ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito devido a rigidez cadavérica (o que indica que o acidente havia acontecido há várias horas).

A vítima, Ronaldo Batista Moreira, é policial militar por Pederneiras e teria saído na noite de ontem para ir a Itapuí.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Moreira estava sozinho e colidiu com um barranco após sair da via.