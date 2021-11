Pedal da República de Boraceia reúne 450 ciclistas

Os participantes percorreram dois percursos – light e hard – com largada e chegada no Centro de Eventos de Boraceia – Divulgação

Cerca de 450 ciclistas participaram do 1º Pedal da República, promovido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Boraceia, no dia 14 de novembro, domingo, a partir das 8h30. Pelo menos 10 cidades contaram com representantes.

Os participantes percorreram dois percursos – light e hard – com largada e chegada no Centro de Eventos de Boraceia. Os organizadores ofereceram café da manhã, com pão, frios, leite e leite com achocolatado, bolo e variedade de frutas

Teve premiação para os 10 grupos com mais participantes, sorteio de brindes, backdrop para fotos e uma praça de alimentação solidária.

No local, foram comercializados pasteis, espetos, mini pizzas e bebidas em geral. A venda ficou por conta do Fundo Social de Solidariedade, Associação de Combate ao Câncer de Boraceia e Pastoral da Família da Igreja Católica.

A título de ação social, cada participante doou pacotes de bala, que serão distribuídas no Natal, com a chegada do Papai Noel.

Como medida de prevenção e proteção, quem não havia se vacinado contra Covid-19 foi convidado a comparecer ao posto de imunização.

Fonte: Assessoria de Imprensa