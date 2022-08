Padre Marcelo de Souza toma posse na Paróquia do Santuário Pio X

Sexta-feira, 5, Padre Marcelo Aparecido de Souza, 50 anos, assume a Paróquia do Santuário Pio X de São Carlos. A missa de posse será celebrada às 19h.

Ele substitui o atual pároco reitor, o baririense Padre Carlos Alberto Giacone, que está afastado para tratamento de saúde.

Padre Marcelo vai acumular a administração da paróquia com o cargo de reitor do Seminário São João Paulo II, que ocupa desde 2021. Para tanto, deixa a função de coordenador diocesano de pastoral na Diocese de São Carlos, que exercia desde 2017.

A Paróquia Santuário foi fundada em 2007 e tem como patrono o Papa Pio X, pontífice que criou a Diocese de São Carlos em 1908.

Este ano de 2022, Padre Marcelo – que em 2009 iniciou a vida sacerdotal na Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri – completa 25 anos de ordenação presbiterial.

Dia 26 de agosto, a Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri celebra missa especial pelo Jubileu de Prata de Padre Marcelo.