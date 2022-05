Neste sábado tem tributo a Milionário & José Rico em Boraceia

Neste sábado, 28 de maio, a partir das 20h, na Praça da Matriz de Boraceia, show ao vivo da dupla Santo & Sudário traz tributo especial aos lendários Milionário & José Rico.

O show integra a 1ª Noite do Pastel, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Boraceia (Fuss), com outras opções de alimentação e bebidas.

Sucesso nas noites do Alameda em Bauru, Santo e Sudário cantam os sucessos de uma das mais famosas duplas da música sertaneja do Brasil.

Formada por Romeu Januário de Matos, o Milionário e José Alves dos Santos, o José Rico, a dupla ficou conhecida nacionalmente com a alcunha “As Gargantas de Ouro do Brasil”.

Fonte: Assessoria de Imprensa