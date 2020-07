Ledinel e Rosangela Gomes lançam pré-candidaturas em Itaju

Terça-feira, o grupo político apoiado pelo atual prefeito de Itaju anunciou os nomes de Ledenel e Rosângela como candidatos a prefeito e vice de Itaju – Divulgação

Terça-feira, 21, o grupo político apoiado pelo atual prefeito de Itaju José Luis Furcin, definiu o lançamento das pré-candidaturas para concorrer às eleições majoritárias municipais de 2020.

Após algumas avaliações do atual cenário político e com o apoio do atual chefe do Executivo, os nomes de Ledinel Lairton Videira (MDB), e Aparecida Rosângela Gomes Fodra (PPS) foram aprovados como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita para as próximas convenções e assim, receber o aval para concorrerem às eleições municipais em Itaju no dia 15 de novembro de 2020.

Ledinel, 51 anos, é formado em Teologia, funcionário público concursado há mais de 19 anos, foi vereador de 2004 a 2012, ocupando inclusive a presidência da Câmara Municipal, além de ser vice-prefeito em Itaju entre os anos de 2013 e 2016 do atual prefeito Furcin.

Rosângela Gomes tem 58 anos e é professora. Atua na administração pública como profissional da educação há mais de 15 anos, foi professora do Estado, ocupou o cargo de diretora municipal de Educação da cidade de Itaju entre 2005 e 2012 e atualmente é vice-prefeita do município.

Segundo Ledinel, a união dos pré-candidatos veio do apoio e do pedido da população e empresários, que têm total compreensão dos problemas enfrentados pelo Brasil nos últimos anos – como as crises políticas e recessão econômica – e que infelizmente atingiram, sem exceção, todos os municípios do Brasil.

Segundo o pré-candidato, há consenso de que, para os próximos anos, estejam à frente da administração da cidade, pessoas sérias e comprometidas com o desenvolvimento do Município de Itaju. “O momento não é propício para aventuras políticas e tão pouco para o envolvimento de pessoas que outrora não souberam levar a sério a aplicação e o manuseio de recursos públicos com responsabilidade”, ressalta.

Para Rosângela, o município está no caminho certo. Ela acredita que depois dos problemas enfrentados pelo prefeito José Luís, Itaju tende a se desenvolver principalmente em uma das áreas que todas as cidades têm adquirido grandes problemas: a geração de empregos. E esta com certeza, segundo ela, será a prioridade.

A pré-candidata enfatiza que desde que assumiu a administração municipal em 2013, a atual gestão enfrentou e superou problemas em nível nacional. Mas que, mesmo assim, não deixou de priorizar setores como saúde, educação e infraestrutura.