Jovem de Boraceia se destaca como cover de Michael Jackson

Ainda na infância, o jovem Breno foi apresentado à obra de Michael Jackson e se encantou: “até hoje sou fã” – Divulgação

O jovem Breno José Zanetti Ribeiro de Carvalho, 18 anos, residente em Boraceia, vem se destacando como cover do cantor norte-americano Michael Jackson, falecido em 2009 aos 51 anos e considerado o “Rei do Pop”.

Estudante de Publicidade e Propaganda, Breno conta que foi apresentado à obra de Michael Jackson aos cinco anos de idade pelo tio Márcio Zanetti. “Ele me mostrou o clipe Billie Jean no computador, me encantei e permaneço fã até hoje”, relata.

Breno diz que, no início, a preocupação maior foi imitar o ídolo nos passos de dança e caracterização através de roupas, acessórios e, em especial, trejeitos e coreografias.

O sucesso começou em eventos escolares e aumentou com shows na Casa do Flash Black, em Bariri – Divulgação

Em 2018, um amigo da escola sugeriu que ele aprimorasse o cover, cantando e imitando a voz de Michel. “Então comecei a cantar a música Billie Jean e meu amigo falou que era igualzinho. Ou seja, começou como uma brincadeira, passei a treinar e deu certo. Hoje treino e ensaio todo dia para poder chegar cada vez mais na voz dele”, comenta Breno.

Suas apresentações começaram a se destacar nas festas e eventos escolares, com o apoio e incentivo de professores e alunos. O sucesso aumentou com shows na Casa do Flash Black, em Bariri, ao lado dos DJs Jorge e Júlio.

A pandemia de Covid-19 interrompeu a sequência de apresentações. Breno pretende utilizar a parada para organizar novos projetos. “Estou gravando mais vídeo para postar nas minhas redes sociais, onde tenho um canal no YouTube: canalmjzanetti”, conta o estudante.

Ainda pretende elaborar agenda prévia das próximas apresentações. Quem quiser contratar o show do Michael Jackson cover de Boraceia pode entrar em contato através de Instagram:mjzanettioficial, Breno.zanetti e/ou e-mail: mjzanetti750@gmail.com