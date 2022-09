Jaú recebe usina móvel de resíduos da construção civil

A Prefeitura de Jaú recebeu nesta quarta-feira (21) uma usina móvel de resíduos da construção civil, que foi conquistada pelo Consórcio Intermunicipal dos Vales dos rios Tietê e Paraná (CITP) por meio de uma emenda parlamentar.

O equipamento móvel irá atender as 31 cidades que fazem parte do consórcio de forma itinerante. Para receber o equipamento, os municípios necessitam dispor de área com licença ambiental, além de infraestrutura disponível para o funcionamento do maquinário, como rampas.

O maquinário tem capacidade de triturar até 100 toneladas de entulho por hora, transformando os materiais em brita, que pode ser utilizada para a manutenção das estradas rurais.

A usina foi entregue em Jaú, que é a maior cidade que integra o CITP. Antes, prefeitos e representantes de municípios que integram o grupo estiveram reunidos no Salão Nobre do Paço Municipal e discutiram os desafios do grupo e potenciais novas conquistas.

O prefeito de Jaú, Ivan Cassaro, foi o anfitrião do encontro, que foi conduzido pelo presidente do CITP, Antônio Álvaro de Souza, prefeito de Itapuí.

A reunião teve ainda a participação de representantes de Bariri, Bocaina, Boraceia, Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Pardinho e Torrinha; e de Rafael Goffi, coordenador estadual de consórcios da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

Segundo Goffi, em novembro o CITP deve receber mais uma usina móvel, enviada pelo Governo do Estado.

Um dos principais objetivos do CITP é proporcionar economia às prefeituras por meio de compras/atas de registro através do grupo, garantindo um melhor preço aos interessados.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Jaú