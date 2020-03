Jaú: Polícia Civil prende 5 da mesma família com drogas

Polícia Civil também apreendeu caminhonete com compartimento secreto usado para transportar drogas – Polícia Civil/Divulgação

Investigações da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Jaú resultaram nesta segunda-feira, 16, na prisão de cinco pessoas, todas da mesma família, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mais de seis quilos de maconha foram apreendidos, além de R$ 2.900,00 em dinheiro, uma motocicleta e uma caminhonete, cuja caçamba tinha um compartimento oculto para o transporte de entorpecente.

As equipes iniciaram as diligências de manhã no Distrito de Potunduva após receberem informações de que os investigados haviam retornado do Paraguai com grande quantidade de droga, que seria comercializada naquela localidade.

Após montar campana nas proximidades da residência de um casal investigado, os policiais flagraram dois indivíduos deixando o local – um homem de 27 anos, conhecido pela prática do tráfico de drogas, que vigiava a casa, e outro homem que saiu em uma moto.

O primeiro foi abordado e, com ele, foram apreendidos R$ 2.900,00. Num endereço informado por ele, onde estavam dois irmãos dele, de 20 e 18 anos, foram encontradas duas porções de maconha pesando 150 gramas.

Durante as diligências, as equipes também abordaram a condutora de uma caminhonete, de 21 anos, companheira de um deles, e encontraram um compartimento de carga na caçamba do veículo, que foi aberto com ajuda do Corpo de Bombeiros.

Uma irmã dos três homens, de 19 anos, que foi até a CPJ conversar com a cunhada durante a detenção dela, foi presa logo depois quando transportava em uma moto seis tijolos de maconha pesando cerca de um quilo cada.

Os cinco integrantes da mesma família foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante dos cinco e de um sexto homem, não localizado até o momento, em prisão preventiva.