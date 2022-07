Jaú: Pessoas comparecem para doar sangue para Eduardo Esdro

Moradores de Bariri e de Itaju estão indo ao Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, para doar sangue para o jovem Eduardo Esdro, 19 anos, que se envolveu num grave acidente na semana passada no Trevo do Lago.

Segundo informações do Hemonúcleo, na manhã desta segunda-feira (18) mais de 20 pessoas comparecerem ao local para a doação. Além disso, moradores de Itaju também se prontificaram em doar sangue.

A família de Eduardo está viabilizando van para fazer doação de sangue em Jaú. A iniciativa tem o apoio da prefeitura de Bariri.

O contato é pelo WhatsApp (14) 93300-9503, com Gisele Pavini.