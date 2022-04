Itapui: Carro cai no rio Tietê e condutor morre

Um homem morreu na noite de sábado (23) após cair com seu carro no rio Tietê, nas proximidades da saída da balsa que liga Itapuí a Boraceia, em Itapuí.

Na manhã de domingo (24), o veículo foi retirado da água pelos bombeiros e entregue a familiares da vítima.

O acidente ocorreu por volta das 20h10, no prolongamento da Rua Jorge Chamas, que dá acesso ao ponto de ancoragem da balsa.

Segundo o registro policial, por razões a serem esclarecidas, o Fusca conduzido por Lázaro Francisco de Oliveira caiu no rio Tietê, próximo à margem, e ficou completamente submerso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando conseguiu resgatar o condutor, ele já estava sem vida. Em razão da baixa visibilidade, o carro só foi retirado do rio por equipe da corporação de Pederneiras na manhã deste domingo. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e será investigada pela Polícia Civil.

Fonte: JCNet