Itaju terá novo poço profundo para captação de água

Prefeito Jerri agradece ao vice-governador Rodrigo Garcia pela obra – Divulgação

Com a entrega prevista para o primeiro semestre de 2022, o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) anunciou a abertura do processo de licitação para a perfuração de um novo poço profundo (artesiano) para captação de água, além da construção de um reservatório metálico com capacidade para 200 mil litros no município de Itaju.

As obras foram autorizadas através programa “Água é Vida” do DAEE. O prefeito Jerri de Souza Neiva (PSDB) assinou o convênio com o governo estadual, que irá custear a obra.

Jerri comemorou mais essa conquista que irá beneficiar toda a população da cidade e garantir o abastecimento de água por muitos anos no município.

“Essa obra garante que, num futuro próximo, a população não venha a sofrer com a falta de água nas torneiras. O progresso tem que ser feito com toda a infraestrutura que garanta o acesso as necessidades básicas da nossa gente”, diz o prefeito.