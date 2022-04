Itaju tem programação especial do Dia do Trabalho

A Prefeitura de Itaju preparou programação especial em comemoração ao Dia do Trabalho, que prevê show musical ao vivo e torneio de vôlei de areia=.

As festividades têm início neste sábado, 30, a partir das 21h, com show musical ao vivo na Praça da Matriz, com o cantor Neto Souza e Banda.

No domingo, 1º de maio, a partir das 8h da manhã, na quadra de areia do Centro de Esportes e Lazer, ocorre torneio de vôlei de areia.