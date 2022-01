Itaju tem bom desempenho na geração de emprego formal

O município de Itaju, que comemorou nessa semana 68 anos de emancipação político-administrativa, teve bom desempenho na geração de emprego formal de 2010 até o ano passado.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de 2010 a 2021 as contratações foram superiores às demissões em nove dos 12 anos.

Os dois melhores períodos foram em 2013 e em 2021. Em 2013 o município teve saldo positivo de 67 vagas. Naquele ano, a indústria registrou saldo de 82 postos de trabalho (confira no quadro).

O ano passado foi o segundo melhor, com variação positiva de 60 vagas. Vale informar que o mês de dezembro de 2021 ainda não contabilizado pelo Ministério da Economia. O comércio e a indústria responderam pela crescente na geração de emprego em Itaju (veja no quadro).

O pior ano no saldo de empregos formais no município foi em 2018. Naquela ocasião, o comércio teve queda de 122 vagas de emprego no ano, com 46 contratações e 168 demissões.

Movimentação do emprego formal em Itaju por setores

Janeiro a dezembro de 2020

Setor Contratação Demissão Saldo Estoque

Indústria 108 68 40 223

Comércio 27 25 2 68

Agropecuária -x- -x- -x- 87

Construção 23 20 3 11

Serviços 10 13 -3 255

Total 168 126 42 644

Fonte: Caged

Movimentação do emprego formal em Itaju por setores

Janeiro a novembro de 2021

Setor Contratação Demissão Saldo Estoque

Indústria 109 86 23 246

Comércio 79 44 35 103

Agropecuária 9 3 6 93

Construção 7 8 -1 10

Serviços 3 6 -3 252

Total 207 147 60 704

Fonte: Caged

Variação do emprego formal em Itaju de 2010 a 2021

Período Contratação Demissão Saldo

2010 244 192 52

2011 268 233 35

2012 261 290 -29

2013 343 276 67

2014 272 237 35

2015 219 209 10

2016 238 203 35

2017 263 261 2

2018 192 284 -92

2019 163 190 -27

2020 168 126 42

2021* 207 147 60

(*) De janeiro a novembro

Fonte: Caged

Da Redação