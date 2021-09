Itaju: Rui Barbo divulga programação da Festa da Padroeira

As atividades preveem tríduo, missas, procissão, Noite da Fogazza, almoço festivo e leilão de gado – Divulgação

De 9 a 12 de outubro, a comunidade rural de Rui Barbo, em Itaju, cumpre programação especial em louvor à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e do bairro.

De acordo com a comissão organizadora, as atividades preveem tríduo, missas, procissão, Noite da Fogazza, almoço festivo e leilão de gado, com a participação do pároco Éder Júnior Galbier.

De 9 a 11 outubro, de sábado à segunda-feira, a comunidade celebra o tríduo da padroeira, na capela do bairro, a partir das 17h, com exceção do dia 11, em que a celebração tem início às 19h.

Dia 12, terça-feira, feriado nacional e Dia de Nossa Senhora Aparecida, as celebrações têm início logo pela manhã, às 6h, com santa missa na Igreja Matriz de São Sebastião de Itaju.

Em seguida, por volta das 7h, os devotos saem em procissão até a Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Rui Barbo. No local, a partir das 10h, padre Éder preside a última missa do Dia da Padroeira.

Programação festiva

No dia 9 de outubro, sábado, a programação festiva da Festa de Rui Barbo prevê a Noite da Fogazza, com retirada, a partir das 18h30, no salão paroquial da Igreja Matriz, na praça central de Itaju. A compra dos salgados deve ser antecipada na secretaria paroquial.

Dia 12, terça-feira, após a missa das 10h, ocorre almoço no sistema drive thru, com a venda antecipada de marmita (R$ 12) e frango assado (R$ 35), na secretaria paroquial.

A entrega das porções e do frango será feita a partir das 11h30, tanto no salão paroquial em Itaju, como no salão da comunidade do Rui Barbo.

Atenção: no dia não haverá venda de almoço, que só pode ser adquirido de forma antecipada.

Os contatos para compra da fogazza, marmita e frango assado devem ser feitos através do telefone (14) 3667-1542 e/ou (14) 99667-1542).

A programação festiva em louvor à Nossa Senhora do Rui Barbo se encerra com tradicional Leilão de Gado, que ocorre dia 12, terça-feira, a partir das 14h, no salão da Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro rural.

Programação da Festa de Rui Barbo

DIA HORA EVENTO LOCAL

09/10 (sábado) 18h30 Noite da Fogazza Salão Paroquial

9 e 10/10 (sábado/domingo) 17h Tríduo Capela Rui Barbo

11/10 (segunda) 19h Tríduo Capela Rui Barbo

12/10 (terça) 6h Santa Missa Igreja Matriz Itaju

7h Procissão Cidade/Bairro

10h Santa Missa Capela Rui Barbo

11h30 Almoço (drive thru) Salão Paroquial e Salão Rui Barbo

14h Leilão de Gado Salão Rui Barbo