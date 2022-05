Itaju prepara ação de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, o Setor de Assistência Social e o Conselho Tutelar de Itaju preparam mobilização na quarta-feira, 18.

A ação tem início às 8h30, com saída em frente à Escola Erasto castanho de Andrade, com destino ao Coreto da Praça da Matriz. Lá haverá mobilização com a participação de vários segmentos locais.

Fonte: Assessoria de Imprensa