Itaju: Prefeito e vice atuam junto ao Ministério da Agricultura em Brasília

Nesta segunda-feira (23) o pefeito Jerri e vice-prefeito Pegorin estiveram no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília, atualizando documentação de convênio indicado pelo Deputado Federal Arnaldo Jardim, destinando recursos para aquisição de um moderno trator visando o atendimento aos agricultores e pecuaristas de Itaju. No Ministério foram gentilmente recebidos pela Assessoria Parlamentar Aparecida que deu andamento às demandas do Município de Itaju.

Fonte: Assessoria de Imprensa