Itaju: Prefeito e vereadores se reúnem com o secretário de esportes Aildo Rodrigues

O Prefeito Jerri e os vereadores, Alexandre Costa, Marquinhos Covre e Marcio Manzutti, estiveram reunidos nesta sexta-feira (18), com o secretário de Esportes do Estado, Aildo Rodrigues Ferreira que esteve visitando a região. Na conversa que teve com Aildo, o prefeito e Jerri e os vereadores solicitaram a inclusão de Itaju para a programação de construção de uma pista de skate no município. No encontro também foram discutidos outras modalidades esportivas que podem ser desenvolvidas em Itaju.