Itaju: Paulinho (PL) tem o registro de candidatura indeferido

A Justiça Eleitoral indeferiu o registro da candidatura a prefeito de Paulo José Lopes (PL), em Itaju.

Em sua página no Facebook, Paulinho relatou que o vice da chapa, Jerri de Souza Neiva (PSDB), deve ser o candidato a prefeito do grupo. O nome do novo vice não foi divulgado.

“Cabe recurso ainda em esferas superiores, mas não o faremos (poderia acontecer igual Bariri – ter novas eleições), pois acreditamos que um grupo forte como o nosso não pode protelar: é hora de campanha é hora de levar a verdade em todas as residências. Não puxaremos o tapete de ninguém, não é nosso estilo. Vamos disputar na urna”, escreveu Paulinho.

O Ministério Público Eleitoral e a coligação “Novas Ideias Para Uma Nova Itaju” ajuizaram ação de impugnação do registro de candidatura de Paulinho.

O motivo é que ele teve a cassação de seu mandato de vereador em 2017 por supostamente ter apresentado um atestado médico falso.

Em Itaju, já obtiveram deferimento do registro de candidatura a prefeito os candidatos Ledinél Lairton Videira (MDB) e Lincon Dian Marino (PSL).

