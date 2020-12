Itaju não terá público externo para a posse dos eleitos

Medida foi tomada por causa de enquadramento no Plano SP – Divulgação

Devido à decisão do governo estadual em incluir todo o Estado de São Paulo na fase vermelha do Plano SP entre os dias 1º e 3 de janeiro, Itaju não irá disponibilizará tenda com cadeiras na parte externa do prédio da Câmara Municipal para a posse dos eleitos.

Havia essa previsão, mas os organizadores da solenidade resolveram alterar a programação diante do decreto do governador João Doria (PSDB).

Dessa forma, haverá ocupação de 30% da sede do Legislativo. Cada um dos eleitos poderá convidar duas pessoas para o evento.

A posse será dada no dia 1º de janeiro, às 10h, pelo vereador mais votado, Paulo José Lopes Junior (PL), ao prefeito Jerri de Souza Neiva (PSDB), vice-prefeito Wellington Luis Pegorin (PSDB) e vereadores Alexandre da Costa (MDB), Clemente Collachite Filho (Cidadania), Ivan Luis Angelo (PL), Marcio Manzuti Cordeiro (Republicanos), Marcos Roberto Gonçalves Covre (PL), Misael Salvador Rovari (PSL), Silas Rinaldo Pires Correa (MDB) e Valdecir Fernandes (Cidadania).