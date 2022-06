Itaju: Município recebe novo ônibus para transporte estudantil

O prefeito Jerri acompanhado do vice-prefeito Pegorin estiveram na tarde desta quarta-feira, 8 de maio, para buscar um novo ônibus para o transporte escolar em Itaju. O veículo foi liberado pelo Governo do Estado através do governador Rodrigo Garcia e dos deputado estadual Ricardo Madalena e do ex-secretário da Educação, Rossieli Soares. Os vereadores Val, Patu e Marquinhos, também agradecem ao deputado estadual Ricardo Madalena por mais esse benefício. O veículo chega em Itaju ainda nesta semana.

Para o município foi destinado um veículo zero quilômetro, com capacidade para 44 passageiros e dispositivos de acessibilidade, a fim de atender os estudantes com deficiência ou com mobilidade reduzida. Além disso, o ônibus possui características que permitem circulação tanto em zonas urbanas quanto em zonas rurais. “Queria agradecer aqui ao nosso Governador Rodrigo Garcia, ao amigo Rossieli, e também ao deputado estadual Ricardo Madalena,que tanto trabalhou para que a gente conseguisse mais esse benefício para nossas crianças”, frisou Jerri

Texto: Assessoria de Comunicação de Itaju

Fotos: Divulgação