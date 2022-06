Itaju: Lei Institui Programa de Incentivo a Formação Universitária

O prefeito Jerri enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Incentivo à Formação Universitária. O objetivo, oferecer aos jovens estudantes a chance de buscar uma formação universitária, com o reembolso de 50% do valor pago com a mensalidade. “O objetivo é oferecer condições para que nossos jovens possam cursar o ensino superior e possam ter um futuro melhor”, ressalta Jerri.

É a retomada de um programa que já existiu no Município, mas que infelizmente, foi revogado por outras administrações. O projeto tem como objetivo possibilitar aos estudantes sem recursos financeiros próprios ou de familiares o acesso à Educação Superior.

É mais um incentivo aos nossos jovens, o projeto tem alguns critérios pré-estabelecidos, para que o jovem estudante seja contemplado. “Queremos que as pessoas tenham condições de estudar, de planejar seu futuro, de sonhar com um bom emprego. Ficamos felizes em ajudar os universitários e, consequentemente, suas famílias”, conclui Jerri.